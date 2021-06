¿Qué deportes se incorporan en los Juegos Olímpicos de 2020?

A partir de ahora habrá que empezar a decir que solamente resta un mes para que los Juegos Olímpicos se pongan en marcha. Lo cierto es que Tokio 2020 va a tener lugar, pese a la vigente pandemia por coronavirus, en lo que serán las competiciones de una gran cantidad de disciplinas con protagonistas de muchos países del mundo. En esta oportunidad te contaremos qué deportes se incorporan en esta edición.

Lo cierto es que de cara a lo que van a ser las olimpiadas a efectuarse en la capital de Japón, habrán un total 339 eventos, 33 deportes y 50 disciplinas. Ahora bien, hay que decir que cinco nuevas actividades son las que se presentan en el calendario olímpico de Tokio, donde algunos de ellos tendrán su primera presentación oficial y uno solo retorna después de varios años.

Surf

Se estrena el surf en el programa olímpico, donde 20 hombres y mismo número de mujeres van a competir desde la Playa Shidashita entre el 26 y 29 de junio. Hay cinco grupos con cuatro atletas en cada uno de ellos y ellas que transitan alguna de las olas en cualquier momento. Cada eliminatoria durará entre 20 y 25 minutos, y se utilizarán sus dos puntuaciones más altas para luego determinar a los clasificados a cuartos de final, semifinal y la correspondiente definición. Las puntuaciones se basan en la dificultad de las maniobras realizadas. Esto incluye la velocidad, la potencia y el flujo de cada maniobra.

Skateboarding

Otro que inaugura presencia es el Skateboarding, con el añadido de que hasta sería aprobado para París 2024. Tendrá dos modalidades, el skate de calle y de parque. 80 competidores estarán poniéndose a prueba, de los cuales 40 son mujeres y serán los correspondientes 20 para cada prueba siguiendo cada género. La competición en sí tendrá lugar desde el 25 de julio hasta el 5 de agosto, donde el 25 y 26 de junio será el turno para la parte callejera y luego ocurrirá para el restante evento el 4 y 5 de agosto. Por dificultad de maniobras y trucos a realizar en su performance, ahí será el turno de los jurados para decretar las diversas puntuaciones para así buscar a los tres medallistas de cada etapa.

Escalada deportiva

Apertura para Escalada Deportiva, quienes tendrán lugar en Tokio los días 3 y 5 de agosto (hombres) como también el 4 y 6 de agosto (mujeres) en una prueba que contará con 40 competidores, siendo 20 por cada género a realizarse en el Parque Deportivo Urbano Aomi. Tres son las modalidades a tener en cuenta pensando en la puntuación final para determinar a los posteriores ganadores: bloques o bouldering, velocidad y dificultad o lead. La puntuación más baja es la que prima a la hora de fijar a los vencedores de la competición.

Kárate

Con 8 eventos para los 80 participantes que dirán presente en cuatro certámenes para hombres y mujeres respectivamente, Karate será otro de los estrenos con lo que será el deporte a ejercerse en el Nippon Budokan en los días 5, 6 y 7 de agosto. ¿Cómo se dividen las competiciones con peso limitado por categoría? Los dos más ligeros (-60 kg y -67 kg para hombres, -50 kg y -55 kg para mujeres) se combinarán en las categorías olímpicas de -67 kg para hombres y -55 kg para mujeres. Las categorías medias (-75 kg hombres, -61 kg mujeres) no han cambiado, mientras que las dos categorías más pesadas (-84 kg y + 84 kg para hombres, -68 kg y + 68 kg para mujeres) se combinarán en + 75 kg para hombres y + 61 kg para mujeres.

Béisbol-Sóftbol

Hay claras diferencias, pero ambos deportes van con un mismo objetivo y similar modo de juego. En esta oportunidad, los dos estarán integrando los juegos desde su aparición en Beijing 2008. Se trata de Béisbol y Sóftbol, deportes que cierran el recorrido del repaso de las disciplinas novedosas de las olimpiadas que se vienen. Estas mismas se afrontarán en el Estadio de Yokohama y el Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma, pero en días diferentes ya que las dimensiones de cancha entre una y otra no se asemejan.

En lo que respecta al Sóftbol, el desarrollo de su evento será entre el 21 y 27 de julio en los 11 partidos que ejercerán Japón, Estados Unidos, Italia, México, Canadá y Australia. Todos se enfrentarán entre sí y los cuatro mejores colocados tendrán la definición por las respectivas medallas según el orden en el que finalizaron la fase regular, es decir, 1° y 2° lucharán por la medalla dorada mientras que el 3° y 4° por la de bronce.

Béisbol lo seguirá cuando se lleve a cabo entre los días 28 y 7 de agosto, con un formato en el cual habrá un formato completamente diferente. Serán dos grupos de tres equipos cada uno. Cada país jugará contra los otros dos en su grupo una vez. Se jugarán un total de seis encuentros en la ronda de grupos. Desde allí, los primeros tres partidos contarán con selecciones que terminaron en la misma posición en sus respectivos grupos (A1 vs B1, A2 vs B2, A3 vs B3). El perdedor del choque A3 vs. B3 será eliminado (con una sola derrota).

Sin embargo, el juego continuará en formato de doble eliminación hasta que quede un equipo en cada uno de los grupos de ganadores y perdedores. Esos dos mejores colocados disputarán la medalla de oro (a un solo duelo; el representante del grupo de perdedores no necesita vencer al representante del grupo de vencedores dos veces). Los dos últimos equipos eliminados del grupo de perdedores se medirán por la medalla de bronce. En total, habrán 10 partidos en la ronda eliminatoria. Falta un país, pero por ahora los que lo disputarán serán Japón, Israel, México, Corea del Sur y Estados Unidos.

