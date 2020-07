"Nunca me sudaron tanto las axilas": Greeicy mojó todo por culpa de Marc Anthony

Sin duda alguna, Greeicy Rendón es ahora una las las artistas colombianas más importantes y cada vez más aumenta su popularidad tanto en los escenarios como en las redes sociales.

Si bien la mujer se hizo famosa por su participación como actriz en la serie 'Chica Vampiro' y como integrante de 'El Factor X', ahora con su música da de qué hablar en todo el continente.

Además, en la actualidad también hace parte de los jurados del reality show, 'A otro nivel', de Caracol TV (que está parado por la pandemia), y allí deslumbra cada noche tanto con su belleza, como con sus veredictos musicales.

Con la espontaneidad y humor que la caracteriza, la cantante Greeicy Rendón dejó ver la felicidad que sintió luego de que el salsero Marc Anthony la mencionara en sus historias de Instagram.

Todo empezó en una entrevista que le hizo una plataforma de videos musicales a la caleña, en la que le preguntaban cuáles eran sus 5 canciones favoritas: cuando se quiere inspirar, antes de empezar una fiesta, la que le da energía, la que le recuerda su infancia y la que no deja de bailar.

A la segunda, ella respondió: “a ver, ¿cuál canción pongo antes de empezar la fiesta? Nunca voy a fiestas, pero mis fiestas son como los shows, entonces siempre que me estoy maquillando me encanta y amo poner ‘Este loco que te mira’ de Marc Anthony”.

La publicación de inmediato fue compartida por el estadounidense, hecho que generó mucha emoción en Greeicy, quien aseguró: “Perdón, puedo parecer muy montañera, todo lo que ustedes quieran, no sé, pero nunca en la vida me habían sudado tanto las axilas y me había puesto tan nerviosa como este momento en el que me llega que Marc Anthony me mencionó”, palabras que al final acompañó con un enorme grito.

