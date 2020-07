Oficial: Khan y Tirpa reemplazarán a Skone y Chuty en FMS España

Ayer fue un día muy triste para aquellos fanáticos del freestyle. Chuty y Skone, dos de los mejores raperos de habla hispana, anunciaron su retiro de la Freestyle Master Series.

Si bien el tricampeón anunció que seguirá presente en el circuito, queda pendiente aún conocer la situación de Skone, quien no ha confirmado su continuidad en las batallas.

Mientras tanto, desde Urban Roosters se han movido rápido para encontrar a los reemplazantes en la próxima edición del certamen que comienza este sábado.

El primero de ellos es Tirpa, quien se ubicó en el cuarto lugar del ranking de ascenso de la FMS España. Su ascenso se da por decreto gracias al nuevo reglamento publicado por la organización.

El segundo, y quizá más sorpresivo, es el de Khan, MC 'de culto' nacido en Barcelona. Su incorporación 'a dedo' ha generado mucho hype en redes, donde ya esperan por su debut en el formato el próximo sábado.

FMS España comienza este 11 de julio y sus cinco enfrentamientos ya están confirmados: Blon vs. Sweet Pain, Errecé vs. BNet, Gazir vs. Zasko, Mr. Ego vs. Tirpa y Khan vs. Mnak.

