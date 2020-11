"Ojalá que gane Donald Trump": Cepillín y otros mexicanos que lo apoyan en las elecciones de Estados Unidos

Contrario a lo que pudiera creerse, aún hay mexicanos que apoyan a Donald Trump y desean que gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se llevaron a cabo este martes 3 de noviembre, uno de ellos es el legendario payaso, 'Cepillín'.

A pesar de las polémicas políticas migratorias del aún mandatario estadounidense y de la manera tan despectiva en la que se ha referido a los mexicanos, desde México hay quienes han mostrado su apoyo al candidato republicano en estas elecciones.

En entrevista para el programa 'Sale el sol', Cepillín dio los motivos por los que prefiere que Donald Trump permanezca en la Casa Blanca durante cuatro años más, pues aseguró que es un político al que ya conoce, en cambio a su contrincante Joe Biden no lo conoce.

“Más vale malo conocido que bueno por conocer, ojalá gane Donald Trump”, aseguró el comediante Ricardo González, quien le ha dado vida al famoso 'Payasito de la tele' durante varias décadas.

“Ese muro fronterizo es puro cuento. La raza que va a pasar, va a pasar por Ensenada, por Matamoros, pasan por el aire, pasan por abajo, eso es política. No sean brutos, aprovechen ese muro, pongan paredes, pónganle techo y hagan casitas de Infonavit. O sea, ya tienes un muro, entonces vete poniendo paredes”, polemizó Cepillín.

"Ojalá que gane #DonaldTrump": Ricardo González "Cepillín". El famoso payaso externó su apoyo al mandatario en las #Elecciones2020 y pide que aprovechen el muro fronterizo para hacer casas en México. ��#PájarosEnElAlambre �� en #SaleElSol��: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/HwRMBDJnM4 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 4, 2020

Mexicanos que apoyan a Donald Trump

Otras personalidades mexicanas del medio del espectáculo que han desatado polémica por apoyar a Donald Trump son Paty Navidad y Eduardo Verástegui, actores que a través de sus redes sociales no han dudado en mandar mensajes a favor del actual presidente norteamericano y pedirle a sus compatriotas que también lo apoyen.

"La gran mayoría de los mexicanos estamos con Donald Trump. Let’s make Mexico and the USA great together! #Trump2020 #LatinosForTrump2020", fue el polémico texto que escribió el actor en su cuenta de Twitter, además de un video en el que exponía los motivos por los que apoyaba al candidato republicano en las elecciones presidenciales.

La gran mayoría de los mexicanos estamos con @realDonaldTrump Let’s make Mexico and the USA great together! #Trump2020 #LatinosForTrump2020 pic.twitter.com/1dEB6dncSa — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) November 2, 2020

Mientras que la actriz que le dio vida a 'Alicia' en la telenovela de Televisa 'La Fea más bella' también ha hecho arder las redes sociales por sus mensajes de apoyo constante a Donald Trump, incluso ha posado con una gorra con el apellido del mandatario.

Patriotas del mundo estamos con Trump, él está en contra del socialismo en AMERICA, de las ideologías totalitarias/comunistoides, de la élite oscura y estado profundo que quieren esclavizar a la humanidad y quitarnos derechos, libertades y garantías individuales. #VotaTrump����❤️���� pic.twitter.com/JqWQIVrgBE — ���������������� �������������� ���� (@ANPNL05) October 24, 2020

