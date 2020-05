Oscar de la Hoya recordó las presiones que tuvo previo al combate con Julio Cesar Chávez

El boxeo tuvo varios clásico a lo largo de la historia. Uno de ellos fue el que disputaron en los años 90 Oscar de la Hoya y Julio Cesar Chávez cuando combatieron por el cetros mundialistas de la categoría superligero y welter. Sin embargo, el Golden Boy confesó que cárteles de drogas y el gobierno mexicano lo estuvieron presionando.

El mexicoamericano, oro olímpico en Barcelona 1992, explicó cómo vivió la previa a uno de los combates que serían bisagra en su carrera. “Tuve tíos que estaban en mi contra, cuando peleé con Chávez. Me decían 'cómo puedes vencer a nuestro héroe'. Pueden imaginar la presión que yo sentía", expresó el empresario a Yahoo! Sports sobre aquella pelea.

Oscar de la Hoya venció por la vía rápida al Cesar del Boxeo

Por otro lado, de la Hoya explicó que no solo su familia lo presionaba sino que también el propio gobierno mexicano que le dijo que no podía usar en su calzoncillo el parche del escucho de México y si no hacía caso omiso se le prohibía la entrada a su país. Además, dijo que todavía tenía la carta firmada por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

“Los cárteles, por Chávez por la importancia que tuvo, fueron a mi campo de entrenamiento en Big Beard y me amenazaron, que si yo ganaba, quién sabe qué hubiera pasado, así que imagina la presión… simplemente fue una locura", agregó el exboxeador sobre las visitas que tuvo en su campamento.

Cabe recordar que fueron en dos oportunidades en la que chocaron guantes Oscar de la Hoya y Julio Cesar Chávez. La primera fue victoria por KoT 4 en junio de 1996 por el Título Mundial Superligero CMB y en 1998 ganó por RTD 8 pero por el cetro de la categoría welter.

Lee También