Oso total: La Liendra 'volvió nada' su nueva moto y en pleno centro comercial

El youtuber Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, quien ya tiene más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, volvió a dar de qué hablar luego un video que subió a sus redes sociales.

Hace nada más 5 días, el influencer publicó en su cuenta de Instagram que habia comprado una nueva moto, una hermosa Ducati y dijo: "YA SOÑÉ MUCHO... AHORA VOY HACER TODO REALIDAD����- bienvenida a la familia ��".

Mucho se habló sobre la nueva adquisición de 'La Liendra', incluso hubo un comentario de Mateo Carvajal que causó revuelo ya que le comentó: “Si uno lo ve por la calle, uno dice….O se la robó o me va a atracar”, pero en tono de broma.

Pero ahora, apenas 5 días después del estreno de la moto, el youtuber comentó que se cayó cuando iba con su novia Dani Duke e hicieron el oso en pleno centro comercial de Medellín.

"¿Saben qué significa esto (mostrando un espejo de la moto suelto? Que ya me caíííííííííííí... Y para más vergüenza, no fui solo, iba con Daniela y para rematar, me caí en el Tesoro, eso lleno, todo el mundo me pitaba", dijo en una de sus historias.

