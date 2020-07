Otro más: futbolista de Boyacá Chicó, arrestado tras ser denunciado por violencia de género

Una vez más, otros futbolista colombiano se ve involucrado en un escándalo por violencia de género. Los hechos se presentaron en Tunja cuando el jugador Juan David Díaz fue denunciado por sus propios vecinos al descubrirlo mientras agredía a su pareja, Eliana Marcela Soler, de 27 años de edad.

La Policía tuvo que hacer presencia en el lugar y, al comprobar los hechos, procedieron a detener al actual futbolista del club Boyacá Chicó. La mujer, quien decidió denunciar lo sucedido al público, habló en la 'W Radio' donde narró los hechos y entregó una cruda declaración.

“Me iba a matar. No lo dudé. Hoy me levanto con la duda y la incertidumbre, que cuando ese muchacho salga, de donde esté, no sé qué me pueda pasar. Le tengo pavor y miedo a ese hombre”.