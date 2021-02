Pablo Andújar, el tenista que venció las lesiones y la depresión, competirá en el Abierto Mexicano de Tenis

Nada más temido para los deportistas que las lesiones y la edad, dos adversarios que en su trayectoria condicionan la decisión más cruel que es el retiro. Cuando el cuerpo avisa a través del dolor que es necesaria una pausa en el camino, la elección de hacerle caso no puede esperar a mañana, porque de lo contrario será todavía más doloroso.

Pablo Andújar vivió en 2015 su mejor año como tenista profesional. Iba en ascenso dentro del ranking ATP colocándose en la posición 32 luego de haber llegado a la final de Barcelona y avanzar a la tercera ronda de Wimbledon, algo épico para él porque en sus participaciones anteriores nunca pudo ganar un partido en ese torneo.

Todo pintaba de maravilla hasta que sintió un fuerte dolor en el codo derecho. En un principio creyó que era pasajero y no iba a afectar su rendimiento en competencias posteriores. Andújar quería aprovechar su gran momento, continuar en plan ascendente, así que se sometió a un tratamiento médico sencillo. Un doctor le indicó que no tenía motivo para preocuparse y podía acudir al US Open, sin embargo, después del torneo, el malestar en el codo fue más intenso.

Pablo paró en agosto de 2015 cualquier actividad para evitar exponerse a una lesión de gravedad y llegar en forma a Doha 2016, donde compitió para darse cuenta que su codo ya estaba maltrecho desde tiempo atrás. La única solución era una cirugía. Andújar, quien quiso evitar una intervención quirúrgica, se operó en marzo de 2016.

Pasaron seis meses para regresara por completo a una cancha. Lo hizo para descubrir que el dolor no se había ido del codo, allí seguía. Retrasó una segunda cirugía porque se casó y quería olvidarse del trago amargo, además de no echar a perder la alegría del matrimonio. Pero a inicios de 2017 fue imposible resistir los dolores causados por el codo, que cada vez más fueron incrementándose.

Andújar se operó nuevamente. Alejado del tenis, viéndose a dos años de distancia de su instante cumbre como profesional, cayó en depresión. Todo lo alcanzado en 2015 se había esfumado en 2017, incluso la capacidad de poder sujetar una raqueta para entrenar. Sumido en la tristeza y el desencanto, Pablo se asomaba a un ingrato pensamiento para terminar su carrera tenística. No estaba listo para decir adiós, no quería retirarse todavía, pero su codo opinaba distinto.

Entonces sucedió un milagro: se convirtió en papá. Con el nacimiento de su hijo, la depresión desapareció. Resurgió una dinámica voluntad en él para comprobar que estaba en plenitud de facultades física, mental y emocional para retornar al tenis de élite. Su esposa lo respaldó para una cirugía más con el intento de eliminar el dolor del codo.

En 2018, con la alegría de ser padre y de haberse sometido a una cirugía exitosa, Pablo inició de cero su reinvención como tenista profesional. La inyección anímica de su hijo y el apoyo de su esposa fueron su motor. Dejó atrás la figura en crecimiento que era en 2015 para concentrarse en el tenista reinventado que era ya sin dolor en la articulación.

Su primera prueba fue Marrakech 2018. Ubicado en la posición 355 del ranking de ATP, Andújar fue campeón del torneo. Ese triunfo fue detonante para retarse a sí mismo en cada competencia y escalar peldaños. Pudo lograr un avance notorio hasta colarse entre los mejores 60 del mundo.

Pablo inicia 2021 en el lugar 59 del ranking. Con 35 años de edad, el tenista español llega al Abierto Mexicano de Tenis como un deportista que concibe a la felicidad como aquello que tiene en casa y a la oportunidad de ser él quien decida cuándo retirarse, no una lesión.

