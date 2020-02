Pablo Armero salió a dar la cara luego que en la prensa circulara la noticia que este domingo hizo caso omiso a la señal de detención de un retén de la Policía de tránsito de Cali.

Según versiones de prensa, el exjugador fue detenido a los pocos metros del retén y tuvo que ser trasladado a la estación La Vorágine. En las redes sociales circuló el video en el momento en que ‘Miñia’ no permite que se le hagan la prueba de alcoholemia.

Sin embargo, Armero dio su versión sobre lo sucedido en una entrevista concedida al programa El Vbar, de Caracol Radio. En sus intervenciones negó de manera rotunda que no hizo caso a la señal de pare del retén y afirmó que violaron sus derecho a la privacidad.

“Me detuvieron y fuimos a la estación de policía para no armar trancón, me iban hacer una prueba de alcohol, pero yo me puse nervioso al ver tanta gente”, declaró Armero.

Respecto a las imágenes que circularon en las redes donde presuntamente se ve que Miñia se niega a realizar la prueba de alcoholemia dijo que “yo hice la prueba, pero la señora dice que salió mala, no entiendo porque todos tenían que grabar para subir a sus redes sociales los vídeos”.

Sobre las consecuencias que tuvo el incidente, Armero contó que “el carro lo llevaron a los patios, estoy con mi abogado para continuar el proceso, me imagino que habrá una multa, pero no me han dicho nada”.

Lee También