Paciente cero: Aseguran haber encontrado a la primera persona en contraer Coronavirus

Una vendedora ambulante de camarones del mercado chino de Wuhan, donde probablemente comenzó la pandemia de coronavirus, ha sido identificada como una de las primeras víctimas de la enfermedad, y posiblemente como la "paciente cero".

La mujer de 57 años, identificada por el Wall Street Journal como Wei Guixian, fue la primera persona en dar positivo por el mortal virus.

"Me sentí un poco cansada, pero no tan cansada como en años anteriores. Todos los inviernos sufro de gripe. Así que pensé que era la gripe", dijo Guixian a The Paper.

La comerciante de camarones agregó que creía que contrajo coronavirus por culpa del inodoro compartido en el mercado, y aseguró que el Covid-19 habría matado a muchísimas menos personas si el gobierno de su país hubiera actuado antes.

La Comisión de Salud Municipal de Wuhan confirmó que Wei fue una de las primeras 27 personas en dar positivo por Coronavirus, y reveló que era uno de los 24 casos con vínculos directos con el mercado.

