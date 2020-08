Paco Villa acepta que en Tigres está vetado por narrar 'distinto' sus partidos

Para nadie es un secreto que los aficionados de Tigres le declararon la 'guerra' a Paco Villa, desde hace ya un tiempo, pues consideran que el comentarista de Televisa Deportes siempre suele tener un comentario para 'atacar' a los universitarios.

Y es que los seguidores del conjunto auriazul se han tomado muy mal las críticas que suele hacer el narrador a través de sus redes sociales, o incluso en las mesas de análisis en la televisora de Chapultepec, de las cuales forma parte.

“Tigres no es el centro del universo en Monterrey futbolísticamente hablando, ahí hay otro equipo mucho más importante que ellos a nivel internacional. No hablemos de ser el centro en nuestro país, donde hay 12 clubes mexicanos que si ha ganado la Concacaf que ellos no han ganado. Tigres no tiene trascendencia nacional, no la tiene. Para que sepan Toluca obtuvo siete títulos en el mismo lapso y dónde está Toluca hoy”, sentenció Paco Villa en TUDN.

Es así que, en este contexto, sorprendió que Paco Villa quedara fuera de las transmisiones de Televisa Deportes de los partidos de local de Tigres, ya que además de ser una de las figuras principales de la televisora, el relator nacido en Colima solía encargarse de las narraciones en los encuentros de los felinos.

Ches Tigres, me ca...



en rebién. https://t.co/azSmah2eMD — Paco Villa (@Paco_Villa_) August 13, 2020

Incluso, el propio comentarista reconoció que se encontraba vetado en Tigres debido a que consideraban que sus narraciones eran 'distintas' al resto de los equipos que relataba, tales como Cruz Azul, América y Chivas, aunque no aclaró si la restricción era por parte de los aficionados o del equipo.

"Honestamente, cómo pueden decir que les narro distinto que a los demás clubes... No sé, esto de que me tengan más vetado que a Santander, me hace pensar de su falta de objetividad", insistió Paco Villa.

Honestamente, cómo pueden decir que les narro distinto que a los demás clubes...



No sé, esto de que me tengan más vetado que a Santander, me hace pensar de su falta de objetividad.



�� https://t.co/wZxQjwu991 — Paco Villa (@Paco_Villa_) August 20, 2020

