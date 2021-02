Ryan Garcia trató de poco profesional a De la Hoya tras hablar de la posible pelea con Pacquiao

Hace unas semanas, Ryan Garcia impactó al mundo del boxeo luego de decir que estaba todo dado para enfrentar a Manny Pacquiao, una leyenda del deporte. Sin embargo, en los últimos días Óscar de la Hoya dijo que no hay ninguna negociación encaminada y que es una pelea que fue creada en Instagram. Debido a esto, el joven campeón del mundo estalló en las redes sociales contra su promotor a quién lo trató de poco profesional.

El boxeador de Eddy Reynoso viene de lograr la mejor victoria de su carrera al derrotar por la vía rápida a Luke Campbell. Tras esa victoria, el nacido en California comenzó a pedir a los grandes nombres, pero los ojos se les obnubilaron cuando surgió una posible pelea con el filipino.

Pasaron los días, las semanas y en estos momentos no hay nada concreto, al punto de que el presidente de Golden Boy Promotion, Eric Gómez, dijo que no hay pelea. A su vez, el fin de semana Óscar de la Hoya dijo a Fight Hub TV que “No. No hemos hablado con nadie todavía. Estamos tratando de ubicar a una de las personas de Manny que toma las decisiones y que no hemos tenido éxito. Todo esto es de Instagram”.

Tras las declaraciones del exboxeador, varios medios replicaron sus palabras en las redes sociales en las que Ryan Garcia aprovecho para utilizó para apuntar contra él. “Simplemente es poco profesional. La verdad es que Oscar (de la Hoya) apenas sabe lo que está pasando. Tuvimos una reunión sobre la pelea de Paquiao, por eso es increíble (sus declaraciones). Pero no parezco enojado con él, solo desearía que estuviera más atento”, dijo el peleador en los comentarios de Boxing Sweet Science 2.0.

Por otro lado, por el momento, da la sensación que el posible combate entre el estadounidense y el filipino se empieza a enfría. Sin embargo, el boxeador de Eddy Reynoso sigue insistiendo por la pelea contra el Senador de Filipinas. ¿Se dará?

