Padre de Fernando Gaviria sobre el Covid-19: "El virus es muy hijuep..."

Hernando Gaviria, padre del ciclicta Fernando Gaviria relató el alarmante consejo que su hijo le dio durante su aislamiento en un hospital de Abu Dabi a causa de contraer coronavirus.

En declaraciones brindadas al programa radial El Alargue de Caracol Radio, Gaviria fue directo y replicó el mensaje directo que le envió su hijo durante su tratamiento. "Él, en un principio, cuando lo internaron, tuvo dos días de fiebre, de resto me decía que se sentía bien. Él me dice que esto 'es muy hijuep...', que no quiere que nadie pase por eso".

La familia del pedalista permanece en su residencia en donde siguieron las recomendaciones de su hijo, quien les agregó que no debían salir a las calles.

"Fernando dice que nadie puede venir a la finca, el único que puede salir es el mayordomo. Ni siquiera nuestros hermanos pueden entrar", aseguró.

El ciclista del UAE Team Emirates fue dado de alta luego de haber superado el tratamiento tras tres semanas de internación.

Por ahora, no se sabe cuándo regrese al país debido a la medida del cierre de fornteras con el objetivo de controlar la expansión del Covid-19

