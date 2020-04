"No pasé por encima de nadie": Paola Jara dice que no acabó matrimonio de Jessi Uribe

Cada vez más se van conociendo detalles de lo que fue el nacimiento del amor entre Jessi Uribe y Paola Jara, lo que conllevó a que él rompiera su matrimonio con Sandra Barrios, la exesposa.

Durante todo el 2019 y, sobre todo después de que Sandra anunció que rompió su relación con Jessi, se empezaron a tejer un sinfín de historias, pero todas apuntaban a que el cantante habría decidido empezar una relación con su, hasta en ese entonces, simplemente una colega.

Ya en una oportunidad, Barrios contó cómo se enteró que Jessi estaba saliendo con Paola, en una entrevista a un famoso programa de variedades, en el cual aseguró que por medio de una conversación de Whatsapp de Uribe con su mamá, ella se dio cuenta de la infidelidad.

Pero antes de esto, Jessi y Paola, en teoría, eran simples amigos y así lo demuestran varios videos en los cuales se ve que salían de las presentaciones a departir con más personas y a embriagarse de vez en cuando.Y, en días pasados, unas de estas imágenes se hizo viral, en las cuales, Paola le pedía perdón a Sandra por haberse quedado más tiempo con Jessi. "Sandrita, perdón, nos emborrachamos, pero este hombre está juicioso".

A raíz de esto, la cantante, en medio de una entrevista que hizo por Instagram, contestó sobre la polémica y muy decidida aseguró que no pasó por encima de nadie para estar con Jessi y ahora es feliz.

"Muchas personas juzgan sin conocer absolutamente nada de la historia de los demás. Muy al contario de lo que dicen los demás y sin pasar por encima de nadie, creo que cada quien está donde quiere estar y en temas de amor todos tenemos que ser felices", dijo Paola.

Y agregó: "No hay que pasar por encima de nadie, simplemente se dio y obiviamente lo hice en el tiempo que se podía, no fue quitándole nada a nadie. No todo el mundo te conoce como persona, si no se queda con lo que dice la televisión o las redes sociales".

Lee También