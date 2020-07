Paola Jara dice que se siente bien estando sin maquillaje

Paola Jara volvió a las redes sociales y esta vez para defenderse de las críticas que le han hecho últimamente algunas usuarias.

En esta oportunidad se presentó muy natural y agregó que así es ella sin la presencia de las luces, filtro y maquillaje. "Terminé de entrenar y aquí estoy. Hay unas pecas y lunares que no se me van a quitar con nada. Miren así estoy sin nada, para las que están atacadas y porqué no muestro mi piel", dijo.

La intención de Paola era la de interactuar con sus fanáticos y aquellas personas que la atacaban por el estado natural de su piel.

"Por supuesto que cambio. Todas cambiamos con maquillaje y sin. Amo el maquillaje y también me gustó así, sin el, me encanta", aseguró.

