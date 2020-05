Paola Jara se desahogó y atacó a los críticos de su concierto con Jessi Uribe

El próximo 20 de junio los fanáticos de la música popular en Colombia tendrán el gusto de apreciar el concierto virtual que realizarán Paola Jara y Jessi Uribe. Los artistas confirmaron la fecha de su presentación y desde este momento los interesados pueden adquirir sus entradas.

Desafortunadamente, esta noticia no cayó bien en algunos usarios, quienes usaron las redes sociales para expresar su disconformidad sobre el pago de un concierto al cual no podrán nisiquiera acudir.

Ante esta situación, Rafael Mejía, manager de Jessi Uribe, le contó a Pulzo.com que uno de sus objetivos es poder tener la presencia de cinco mil usuarios conectados. Un total de veinte mil personas sería considerado como un sueño que esperan cumplir.

"Estoy muy sorprendido. Esto para mí es nuevo. Todos los días vemos una media de venta que uno dice ‘Dios mío’. De ir como vamos, en la media en que va dando por día, yo creo que vamos a superar las 5.000, que fue la meta que nos establecimos como de lo real. De continuar como vamos, eso se va a superar", afirmó el manager del artista.

Sin embargo, las críticas siguen por lo cual Paola Jara se vio obligada a expresar su inconformidad con quienes los están acabando en las redes sociales. "Construir, reinventarnos, dejar volar nuestra imaginación y creatividad, creo que nos toco vivir una época donde necesitamos avanzar, evolucionar, crecer y adaptarnos al cambio, saquemos de todo lo positivo, enfoquémonos en la solución no en el problema.

Te has preguntado qué pasaría de tu vida, de tu negocio de todo si tuviéramos que seguir así? Yo si, y por eso trato de buscar soluciones, no me quejo, agradezco cada situación por dura que sea, todo me ayuda a crecer y es una experiencia más", dijo Paola.

Y agregó: "Casi siempre le tiran piedra a las personas que tienen una nueva idea, y hasta que no vemos la idea hecha una realidad no creemos, lo tildamos de loco, de soñador. Pero cuantos locos con sus ideas con el tiempo nos damos cuenta que fueron genios? Así que sin miedo, el que no arriesga no gana�� Unos los hacen, otros los ven hacer�� No espero que me solucionen mi vida ni mis problemas, no me comparo con nadie, aprovecho mis talentos, y las oportunidades, y si no llegan las oportunidades las busco".

