Paola Jara explotó al darse cuenta que es tendencia por hacer un sudado

En la actualidad, Paola Jara es una de las artistas colombianas más relevantes, en cuanto al género popular se refiere, y su vida tanto privada como artística está en la boca de todo el mundo.

Uno de los temas del que más se habla es de su relación con Jessi Uribe y todo lo que rodeó el pasado del inicio de su amorío y generalmente Paola es tendencia en las redes sociales por este tema.

Sin embargo, ella nunca creyó que también fuera a ser tan comentada por hacer un sudado de pollo de almuerzo para ella y Jessi, pero la imagen que subió a sus redes no fue la mejor y ahí empezaron las críticas.

Ante esto, Paola explotó y en sus historias de Instagram explicó lo que pasó: "La verdad no sé si reírme o qué. Me parece super chistoso que esté en tendencias que porque hice un sudado de pollo, No veo nada de raro, no habrá sido el mejor emplatado, el mejor servido, pero honestamente quedó rico".

Y agregó: "Y no solo eso, hice un almuerzo rico, caserito, con amor. No entiendo. ¿Así de desocupados están que en serio se van a poner a hablar de un sudado de pollo? Dios mío".

Lee También