¿Se vienen los bebés Uribe Jara? Paola responde si piensa en tener hijos

Paola Jara sigue dando de qué hablar en el inicio de este 2020 y la farándula colombiana está al pendiente de todos sus movimientos yanto adentro como afuera de los escenarios.

Ahora, la artista de música popular es parte del jurado de uno de los realitys show que están en furor por estos días en Caracol TV, llamado "A otro nivel" y es una de las figuras del programa junto con Greeicy.

Además, de lo que más se ha hablado de ella por estos días es sobre la relación que mantiene con Jessi Uribe, también cantante de música popular y con quien se le ha visto en muchos escenarios y la culpa de que él haya terminado su matrimonio por ise con ella.

El caso es que la relación está más que confirmada, incluso, están pasando juntos la cuarentena y ahora lo que se preguntan sus fans es en el futuro, si van a tener hijos, casarse, etc.

Pues en este tiempo de aislamiento, la artista ha contestado varias preguntas desde su cuenta de Instagram y una de las consultas más frecuentes es si va a tener hijos pronto.

Paola decidió contestar y afirmó: "Esta es de las preguntas que más me están haciendo. La verdad amo los niños, pero es una decisión muy importante y todavía no sé si los tendré, o no".

