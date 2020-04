"¿Ya vas a empezar?": Paola Jara se puso brava con Jessi Uribe en pleno en vivo

Ya no hay polémica ni rumores, luego de que Jessi Uribe confesara en público su amor a Paola Jara ahora no hay mucho por esconder, si no que los dos se están dedicando a demostrar su amor.

Desde el año pasado, ya se había casi que confirmado que el amor entre dos de los artistas de música popular más importantes del país estaba 'viento en popa' y los rumores que existían eran ciertos.

Ahora hasta están pasando la cuarentena juntos, que ahora irá hasta el próximo 11 de mayo, 15 días más de lo previsto anteriormente, y aprovechan para dar conciertos en sus cuentas de Instagram.

El pasado sábado, los dos artistas estuvieron cantando todos los éxitos que tienen para su seguidores y de paso los vecinos pudieron disfrutar de este show de los cantantes de música popular.

Y en medio de la presentación, hubo una pequeña discusión entre los dos ya que mientras Paola hablaba, Jessi dijo algo y ella le reclamó: "Ya vas a empezar", visiblemente molesta.

Muchos aseguran que Uribe es muy inmaduro y por eso se dio la discusión, además, otros dicen que por mucho le ponen un año a esta popular relación.

