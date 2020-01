Paola Jara y Jessi Uribe siguen dando de qué hablar en este año 2020 y parece que la relación que tendrían se confirma cada vez más.

En esta oportunidad Paola tiró una foto de ella sin nada de maquillaje en su cuenta de Instagram y dejando un mensaje al que sus seguidores rápidamente reaccionaron.

''Que vivan los días descomplicados y despelucados, no necesitas ser perfecta para ser grandiosa!'', dijo inicialmente la cantante y continuó: ''Mensajes de aaay cómo cambia sin maquillaje en 3, 2, 1... pero saben cuánto me importa? Jajajaja 0,00,0,000 me gusto con maquillaje y sin él''.

La publicación tiene cientos de comentarios de sus seguidores que la felicitan por el mensaje que deja y también halagan lo bella que se ve.

Dentro de los comentarios hay uno que resalta, este es el de Jessi Uribe que tira una picante confesión: ''Te he visto así el 99% La gatúbela aparece poco'', dijo el cantante y generó cientos de comentarios y especulaciones.

Lee También