Papá de Legarda se burló del embarazo de Luisa Fernanda W y ella le respondió

En la jornada de este viernes, Luisa Fernanda W usó las redes para emitir un descargó contra el papa de Legarda, quien se había burlado de ella.

En una conversación viralizada por ella, el padre de su expareja subió un meme en el cual bromeó con el embarazo de la influencer, lo que generó su molestia ante esa situación.

En su Instagram persona, Luisa Fernanda W se desahogó tras lo ocurrido. "Yo jamás y ustedes son testigos JAMÁS ME HE METIDO PÚBLICAMENTE CON ESTE SEÑOR NI CON NADIE DE SU FAMILIA, pero hoy no aguanto más, es muy fuerte y doloroso recibir tantas burlas y críticas a diario y por mas inteligencia emocional que tengas no es fácil aguantar tanto odio, es muy pero muy doloroso para mi que se burlen de mi embarazo y de un ser puro como lo es un bebé y más aún un bebé que aún no ha nacido", dijo.

"Hoy quiero hacerle una invitación a los que me “odian” y a este señor POR FAVOR no más odio, este mundo ya está muy hecho �� no más odio para NADIE todos merecemos respeto independientemente si les gusta o no una persona, estamos claros que uno no le tiene que gustar a todo el mundo pero el odio no tiene excusa, no más pongámonos la mano en el corazón, oremos y entreguémosle nuestros sentimientos no tan positivos a Dios. Yo el día de hoy me siento SANA de cualquier sentimiento negativo hacia alguien, tienen mi respeto ���� y a los que quieran seguir con su hate, sus burlas, su odio etc que Dios los bendiga ojalá algún día el Espíritu Santo toque sus corazones. Amén", concluyó.

Por ahora, la influencer se encuentra junto a Pipe Bueno esperando por la llegada de su hijo con bastante ansiedad.

