Para llorar: terribles imágenes llegan desde Providencia, tras paso del huracán Iota

Devastador, no hay otra palabra para describir las imágenes que se siguen registrando debido al paso del Huracán Iota, de categoría 5, por las islas de San Andrés y Providencia, que ya han dejado pérdidas incalculables y todavía no se ha ido de allí.

El medio #TeleislasNews informa como está actualmente San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el paso del huracán IOTA.

Es bastante triste que el Gobierno Duque teniendo tiempo, no hizo un plan serio para proteger la vida de las personas.

Información de @teleislas pic.twitter.com/9UKrEZYrF4 — JUANCA (@JUANCAELBROKY) November 16, 2020

En las redes sociales ya se vienen conociendo varios videos de cómo los vientos de más de 250 kilómetros por hora han golpeado las débiles edificaciones que en esta parte del territorio nacional se conocen.

#Iota las primeras luces del amanecer muestran la fuerza de los vientos, durante el paso del poderoso huracán de categoría 4 por San Andrés y Providencia. pic.twitter.com/fODWtASXTT — RadNalSanAndrés (@RadNalSai) November 16, 2020

Además, en las costas de las playas se asegura que se han visto olas de más de 4 metros, que golpean con fuerza todo a su alrededor y tienen en alerta a todos los habitantes.

Isla de Providencia hace un par de horas .. Dios Bendito Protégelos �� pic.twitter.com/aNl0YSLcxK — Delduke (@eldelduke) November 16, 2020

Varios se preguntan por qué, conociendo la gravedad de la situación y estando a tiempo de hacerlo, no se hizo una evacuación de las personas para que solo hubiesen pérdidas materiales y no de vidas, sin embargo no hay respuesta aún de esto.

Ahora sí vamos a ver sí ‘prevención y acción’ es un nombre vacío de reality show o si es realmente una línea de política del gobierno de @IvanDuque. Los estragos de Iota en San Andrés y Providencia hablarán ante el país con elocuencia. Las alertas fueron claras y numerosas. — Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) November 16, 2020

Se esperan que en las próximas horas la situación se calme y se empiecen a generar ayudas para los damnificados por este terrible fenómeno climático, que puso en jaque a las islas colombianas.

