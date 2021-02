Agenda de hoy, domingo 7 de febrero: Mundial de Clubes, Premier League, LaLiga, Serie A y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un domingo 7 de febrero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como el Mundial de Clubes, La Premier League, la Serie A de Italia, LaLiga, la Ligue 1, la Liga Betplay de Colombia, la Liga MX y la Liga de Chile.

Mundial de Clubes | Semifinales

Ulsan Hyundai vs. Al Duhail | Partido por el quinto puesto

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Palmeiras vs. Tigres | Semifinales

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Liga MX | México

Toluca vs. Mazatlán | Quinta Jornada

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

La Liga | España

Real Sociedad vs. Cádiz |Jornada 22

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Athletic Bilbao vs. Valencia | Jornada 22

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Osasuna vs. Eibar | Jornada 22

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Real Betis vs. Barcelona | Jornada 22

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Tottenham vs. West Bromwich | Jornada 23

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Wolverhamtpon vs. Leicester City| Jornada 23

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Liverpool vs. Manchester City | Jornada 23

13:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:30 VEN, BOL

11:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:30 CDMX

Sheffield United vs. Chelsea | Jornada 23

16:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:15 VEN, BOL

14:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:15 CDMX

Serie A | Italia

Benevento vs. Sampdoria | Jornada 21

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

AC Milan vs. Crotone | Jornada 21

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Udinese vs. Hellas Verona | Jornada 21

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Parma vs. Bolonia | Jornada 21

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Lazio vs. Cagliari | Jornada 21

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Hoffenheim vs.Eintracht Frankfurt | Jornada 20

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Arminia Biefeled vs. Werder Bremen | Jornada 20

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Ligue 1 | Francia

Brest vs. Bordeaux | Jornada 24

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Montpellier vs. Dijon | Jornada 24

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Niza vs. Angers | Jornada 24

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Nimes vs. Monaco | Jornada 24

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Saint-Etienne vs. Metz | Jornada 24

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Nantes vs. Lille | Jornada 24

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Marsella vs. PSG | Jornada 24

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Millonarios vs. Deportivo Pereira | Quinta Jornada

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín | Quinta Jornada

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

Patriotas vs. Deportivo Cali | Quinta Jornada

20:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:05 VEN, BOL

18:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:05 CDMX

Jaguares de Córdoba vs. Independiente Santa Fe | Quinta Jornada

22:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:10 VEN, BOL

20:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:10 CDMX

Campeonato AFP PlanVital | Chile

Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido | Jornada 32

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Cobresal vs. Huachipato | Jornada 32

21:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:45 VEN, BOL

19:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:45 CDMX

