Agenda de hoy, domingo 7 de marzo: Copa de la Liga Profesional, Premier League, LaLiga, Serie A y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Francia, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un domingo 7 de marzo con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la Copa de la Liga Profesional, La Premier League, la Serie A de Italia, LaLiga, la Copa de Francia, la Liga Betplay de Colombia y la Liga MX.

Copa de la Liga Profesional | Argentina

Arsenal vs. Estudiantes LP | Cuarta Jornada

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Patronato vs. Unión | Cuarta Jornada

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Gimnasia LP vs. Defensa y Justicia | Cuarta Jornada

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Vélez vs. Boca Juniors | Cuarta Jornada

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Liga MX | México

Santos vs. Necaxa | Décima Jornada

22:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:05 VEN, BOL

20:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:05 CDMX

Pumas UNAM vs. Cruz Azul | Décima Jornada

00:00 del Lunes ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:00 VEN, BOL

22:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

La Liga | España

Huesca vs. Celta de Vigo |Jornada 26

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Atlético Madrid vs. Real Madrid | Jornada 26

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Real Sociedad vs. Levante | Jornada 26

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Athletic Bilbao vs. Levante | Jornada 26

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

West Bromwich vs. Newcastle | Jornada 27

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Liverpool vs. Fulham | Jornada 27

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Manchester City vs. Manchester United | Jornada 27

13:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:30 VEN, BOL

11:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:30 CDMX

Tottenham vs. Crystal Palace | Jornada 27

16:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:15 VEN, BOL

14:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:15 CDMX

Serie A | Italia

Roma vs. Genoa | Jornada 26

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Hellas Verona vs. Milan | Jornada 26

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Crotone vs. Torino | Jornada 26

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Fiorentina vs. Parma | Jornada 26

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Sampdoria vs. Cagliari | Jornada 26

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Napoli vs. Bologna | Jornada 26

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Colonia vs. Werder Bremen | Jornada 24

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Arminia Biefeled vs. Union Berlin | Jornada 24

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Copa de Francia

Angers vs. Club Franciscain | Eliminatoria de 32

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Ajacio vs. Lille | Eliminatoria de 32

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Romorantin vs. Voltigeurs | Eliminatoria de 32

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Canet Roussillon vs. Marsella | Eliminatoria de 32

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

América de Cali vs. Deportivo Pereira | Jornada 11

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:30 CDMX

Jaguares de Córdoba vs. Patriotas | Jornada 11

19:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:40 VEN, BOL

17:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:40 CDMX

Boyacá Chicó vs. Deportes Tolima | Jornada 11

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

