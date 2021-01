Agenda de hoy, domingo 24 de enero: Liga MX, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Primera Nacional y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un sábado 23 de enero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como LaLiga, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la FA Cup, la Liga MX, la Liga Betplay, Primera Nacional, Campeonato Africano de Naciones y la Liga de Chile.

Liga MX | México

Toluca vs. Necaxa | Jornada 3

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Querétaro vs. Pumas UNAM | Jornada 3

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

Reducido | Primera Nacional

Atlético Rafaela vs. Quilmes | Tercera Instancia

18:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:20 VEN, BOL

16:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:20 CDMX

Estudiantes de Buenos Aires vs. Atlanta | Tercera Instancia

20:25 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:25 VEN, BOL

18:25 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:25 CDMX

Platense vs. Deportivo Riestra | Tercera Instancia

22:25 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:25 VEN, BOL

20:25 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:25 CDMX

LaLiga | España

Osasuna vs. Granada | Jornada 20

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Elche vs. Barcelona | Jornada 20

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Celta de Vigo vs. Eibar | Jornada 20

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Atlético Madrid vs. Valencia | Jornada 20

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A | Italia

Juventus vs. Bolonia | Jornada 19

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Génova vs. Cagliari | Jornada 19

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Hellas Verona vs. Napoli | Jornada 19

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Lazio vs. Sassuolo | Jornada 19

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Parma vs. Sampdoria | Jornada 19

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Schalke 04 vs. Bayern Munich | Jornada 18

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Hoffenheim vs. Colonia | Jornada 18

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Ligue 1 | Francia

Bordeaux vs. Angers | Jornada 21

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Dijon vs. Strasbourg | Jornada 21

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Metz vs. Nantes | Jornada 21

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Stade de Reims vs. Brest | Jornada 21

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Stade Rennes vs. Lille | Jornada 21

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Saint-Etienne vs. Lyon | Jornada 21

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

FA Cup | Inglaterra

Chelsea vs. Luto Town | Cuarta ronda

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Brentford vs. Leicester City | Cuarta ronda

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Fulham vs. Burnley | Cuarta ronda

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Manchester United vs. Liverpool | Cuarta ronda

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Everton vs. Sheffield Wednesday | Cuarta ronda

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

América de Cali vs. Rionegro Águilas | Jornada 2

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

Jaguares de Córdoba vs. Bucaramanga | Jornada 2

20:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:05 VEN, BOL

18:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:05 CDMX

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali | Jornada 2

22:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:10 VEN, BOL

20:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:10 CDMX

Campeonato Africano de Naciones

Camerún vs. Burkina Faso | Jornada 2 - Fase de Grupos

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Zimbabwe vs. Malí | Jornada 2 - Fase de Grupos

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Campeonato AFP PlanVital | Chile

La Serena vs. Curicó Unido | Pendiente de la jornada 23

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Universidad de Chile vs. Deportes Iquique | Pendiente de la jornada 26

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

