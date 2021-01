Agenda de hoy, jueves 28 de enero: Premier League, Liga MX, Coppa Italia, Copa Argentina y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un jueves 28 de enero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como La Premier League, la Coppa Italia, la Ligue 1, la Copa del Rey, la Copa Colombia, la Liga MX y la Liga de Chile.

Coppa Italia

Napoli vs. Spezia | Cuartos de final

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga MX | México

Tigres U.A.N.L vs. Necaxa | Cuarta Jornada

00:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA (Viernes)

23:00 VEN, BOL

22:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:00 CDMX

Copa del Rey | España

Artístico Navalcarnero vs. Granada | Octavos de final

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Alcoyano vs. Ahletic Bilbao | Octavos de final

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Tottenham vs. Liverpool | Jornada 20

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Copa Argentina | Argentina

Arsenal vs. Huracán Las Heras | Primera Ronda

21:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:10 VEN, BOL

19:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:10 CDMX

Copa Betplay | Colombia

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto | Semifinal

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Campeonato AFP PlanVital | Chile

Unión La Calera vs. Deportes Iquique | Pendiente de la Jornada 25

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

