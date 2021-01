Agenda de hoy, miércoles 27 de enero: Premier League, Ligue 1, Copa del Rey, Coppa Italia y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Colombia, Uruguay, Inglaterra, España, Italia,y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un miércoles 27 de enero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como La Premier League, la Coppa Italia, la Ligue 1, la Copa del Rey, la Copa Colombia, el Campeonato Africano de Naciones y la Liga de Uruguay.

Coppa Italia

Atlanta vs. Lazio | Cuartos de final

13:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:45 VEN, BOL

11:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:45 CDMX

Juventus vs. SPAL | Cuartos de final

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Copa del Rey | España

Sevilla vs. Valencia | Octavos de final

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Almería vs. Osasuna | Octavos de final

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Rayo Vallecano vs. Barcelona | Octavos de final

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Burnley vs. Aston Villa | Jornada 20

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Chelsea vs. Wolverhampton Wanders | Jornada 20

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Brighton & Hove Albion vs. Fulham | Jornada 20

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Everton vs. Leicester City | Jornada 20

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Manchester United vs. Sheffield United | Jornada 20

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Ligue 1 | Francia

Llorient vs. Dijon | Pendiente de la fecha 20

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Copa Betplay | Colombia

Deportes Quindío vs. Independiente Medellín | Semifinal

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

Campeonato Africano de Naciones

Namibia vs. Zambia | Jornada 3 - Fase de Grupos

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Tanzania vs. Guinea | Jornada 3 - Fase de Grupos

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Primera División Profesional | Uruguay

Peñarol vs. Defensor Sporting | Tercera Fecha

21:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:00 VEN, BOL

19:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:00 CDMX

