Agenda de hoy, sábado 23 de enero: Final Copa Sudamericana, Liga MX, LaLiga, Bundesliga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un sábado 23 de enero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como La Copa Sudamericana, La Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la FA Cup, la Liga MX, la Liga Betplay, Campeonato Africano de Naciones y la Liga de Chile.

Liga MX | México

Atlas vs. U.A.N.L | Jornada 3

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

Final | Copa Sudamericana

Lanús vs. Defensa y Justicia | Final

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

LaLiga | España

Sevilla vs. Cádiz | Jornada 20

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Huesca vs. Villarreal | Jornada 20

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Real Sociedad vs. Real Betis | Jornada 20

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Alavés vs. Real Madrid | Jornada 20

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A | Italia

Roma vs. Spezia | Jornada 19

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

AC Milan vs. Atalanta | Jornada 19

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Udinese vs. Inter | Jornada 19

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Fiorentina vs. Crotone | Jornada 19

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Arminia Biefeled vs. Eintracht Frankfurt | Jornada 18

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Bayer Leverkusen vs. Wolfsburgo | Jornada 18

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Augsburgo vs. Union Berlín | Jornada 18

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Mainz vs. Leipzig | Jornada 18

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Freiburgo vs. Stuttgart | Jornada 18

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Hertha Berlín vs. Werder Bremen| Jornada 18

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Ligue 1 | Francia

Lens vs. Niza | Jornada 21

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Mónaco vs. Marsella | Jornada 21

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

FA Cup | Inglaterra

Southampton vs. Arsenal | Cuarta ronda

09:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:15 VEN, BOL

07:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:15 CDMX

Barnsley vs. Norwich City | Cuarta ronda

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Brighton & Hove Albion vs. Blackpool | Cuarta ronda

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Millwall vs. Bristol City | Cuarta ronda

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Sheffield United vs. Plymouth Argyle | Cuarta ronda

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Swansea City vs. Nottingham Forest | Cuarta ronda

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

West Ham Unirted vs. Doncaster Rovers | Cuarta ronda

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Cheltenham Town vs. Manchester City | Cuarta ronda

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Premier League | Inglaterra

Aston Villa vs. Newcastle United | Pendiente de la fecha 11

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Envigado vs. Deportivo Pasto | Jornada 2

19:35 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:35 VEN, BOL

17:35 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:35 CDMX

Campeonato Africano de Naciones

Zambia vs. Guínea | Jornada 2 - Fase de Grupos

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

