El nuevo trabajo de Patty López alejada de los medios deportivos y superando su enfermedad

A principio de año, Patty López sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al informar que padecía epilepsia y disautonomía, enfermedades que en aquel momento la tenían en el hospital y las que actualmente aún se encuentra controlando con medicamento; contra las que lucha para superarse día con día.

Y es que la exconductora de TV Azteca no se da por vencida, pues luego de que en 2019 le dijera adiós a la televisora del Ajusco, para alejarse de los medios deportivos desde entonces, ha emprendido varios proyectos con los que se ha mantenido activa laboralmente, el último de ellos lo lanzó hace apenas algunas semanas, y el cual aseguró le ha ayudado además en el tema emocional ante su enfermedad.

Se trata de la creación de collages personalizados que la misma Patty López diseña sobre hojas de oro, por pedido, y en los cuales trata de reflejar la personalidad y gustos de sus clientes, incluyendo frases de motivación, pero por supuesto que el deporte no podía quedar de lado y también ha creado obras denominadas 'Leyendas' en las que ha incluido imágenes de futbolistas como Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Ronaldo.

"Cuando sentí que la vida una vez más me ponía a prueba surgió de la nada este proyecto que está reviviendo mi corazoncito y mi alma. Toda la vida he amado los collages y desde que esto empezó he tenido una necesidad de usar mi creatividad de todas las formas para estar bien y porque no puedo hacer mucho, pero quiero mantenerme siempre motivada cuando me levanto", escribió Patty en su cuenta de Instagram para presentar su proyecto.

¿Dónde se pueden conseguir los collages de Patty López?

La también aficionada del América comenzó a vender las obras que ya había creado, sin embargo, de inmediato tuvo una gran cantidad de pedidos, por lo que debido al éxito de su proyecto ahora sus creaciones se pueden adquirir a través de la página de Instagram llamada 'Sisu México' (@sisu_mexico), donde Patty recibe los pedidos y también brinda informes de costo y medios de entrega.

Estos son algunos de los cuadros que ha vendido Patty López:

