Patty López de la Cerda reveló estar enferma de epilepsia y disautonomía

Durante las últimas semanas, Patty López de la Cerda estuvo publicando imagenes sorpresivas en las redes. Pero este miércoles por la noche se encargó de darle las últimas noticias a todos sus seguidores, sobre todo a los que se habían preocupado por sus historias desde la internación de un hospital.

"Hola a todos. Definitivamente estas no son las fotos más favorecedoras pero es lo de menos. Intenté hacer un recuento de lo que han sido estos últimos días. La verdad no sabía cuándo iba a tener energía y ganas de escribir este post, pero sé que muchos me han preguntado qué pasó y les quiero platicar", comentó la exconductora de TV Azteca en su cuenta personal de Instagram.

¿Por qué necesitó asistencia médica de urgencia? A Patty se le detectó una enfermedad y así lo anunció: "Estoy animada porque sé que voy a estar bien. Gracias a Dios la epilepsia y la disautonomía se pueden controlar con medicinas. Así que, dentro de todas las posibilidades, agradezco infinitamente que hayan encontrado estas dos cosas que tengo. Sé que poco a poco voy a poder regresar a mi vida normal y a sentirme yo otra vez. A veces se nos olvida muchas cosas importantes por sentado".

"Ha sido una lección enorme de todo lo que le he exigido a mi cuerpo y a mi mente siempre, y que debo ser mucho más amable y compasiva conmigo misma. (Parte muy importante de mi epilepsia tiene que ver con estar relajada y tranquila para no detonarme nuevamente estos ataques)", agregó en la publicación.

¿Cómo detectó la enfermedad Patty López?

Lee También