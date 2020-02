Desde que se conoció que la ex Miss Universo, Paulina Vega, sería la presentadora del programa ‘A otro Nivel’ había mucha expectativa por ver de nuevo a la que es considerada una de las mujeres más lindas de los últimos tiempos en Colombia.

Sin embargo, a Paulina los usuarios de las redes sociales no la recibieron con buenos comentarios, sino que empezaron a criticarla por lo delgada que se ve en televisión.

Frente acusaciones como las que decían que sufría de anorexia, la modela le salió a paso y publicó una foto en Instagram en la que les envió un mensaje directo a sus críticos.

“Aquí les dejo una foto dónde me veo flaca para los que están preocupados por mi peso. Lo que ustedes no saben es que me comí tres porciones de açaí diario en Brasil, pasta todas las noches, y la lista sigue y sigue”, publicó Paulina.

La foto de Vega tuvo más de 262 mil ‘Me gusta’ y unos 2.800 comentarios. La presentadora agregó en su publicación que “si en algo me tienen que ayudar, es a comer menos. Los que me conocen saben cómo es la vuelta”.

