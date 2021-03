"¿Qué le pasa al 'Tinto' Asprilla?": Carrozza ahora se mete con Faustino

"Mucho colombiano en el Superclásico, 5 colombianos en cancha. No tengo nada, pero ¿están baratos los colombianos que hay que ir a buscarlos todos a Colombia? Y no jugó Cardona porque o si no eran seis", dijo el periodista Pablo Carrozza, en el program Fútbol Outsiders.

A estas palabras le agregó: "Pero, ¿qué quieren armar una banda de reggueton? Fabra, Campuzano, Villa, Carrascal, que utiliza la camiseta que usó Ortega y el ‘Beto’ Alonso que es una vergüenza, y Borré, cinco colombianos en un clásico, que vayan a jugar en Bogotá. Yo no tengo nada contra ellos, simplemente digo que son muchos”.

Luego de esto fueron varias las reacciones en el mundo del fútbol acerca de esta situación. Los primeros en rechazar los comentarios fue el mismo Boca Juniors, que en un comunicado expresó: "Boca Juniors lamenta las expresiones racistas del periodista Pablo Carroza, quien en el programa Fútbol Outsider de este último domingo, criticó la presencia de jugadores colombianos en el superclásico argentino".

Así mismo, Faustino Asprilla se metió en el tema y en su cuenta de Twitter mostró su rechazo de esta manera: "¿Y este quién es? ¿Este dónde jugó? ¿Sabe cuántos argentinos jugaron en Colombia?, qué idiota que es!! Pablo Carrozza, qué idiota sos!!".

Ni corto, ni perezoso, Carrozza volvió a la carga y en una historia de Instagram buscó titulares de noticias viejas sobre problemas de indisciplina de Faustino y puso: "¿Quién es el Tinto Asprilla?", de forma despectiva hacia uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección Colombia.

