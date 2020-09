"Pensé que no me iban a entrar": Jimena Sánchez volvió a usar jeans después de 6 meses y subió foto

La pandemia del COVID-19 produjo innumerables cambios. Rutinas, habitualidades y gustos fueron completamente modificados para dar lugar a una vida mucho más larga en el hogar de cada uno.

Entre tantas diferencias, una es la vestimenta: como los encuentros que se producen se dan a través de una cámara que solo enfoca la parte superior del cuerpo, la gente opta por vestir lo más cómodo posible en su casa, sin que importe mucho cómo le queda.

Jimena Sánchez tuvo la fortuna de seguir trabajando en medio de esta crisis. Como reportera, solo hacía falta que luzca acorde a las circunstancias en lo que salía a cámara. Así, mostró en las redes cómo lució una nueva prenda después de 6 meses.

¡Aplausos, por favor! ��



Excelente gesto de Santos Laguna para honrar a nuestros héroes durante esta pandemia: los médicos ��‍⚕️. Con distanciamiento y cubrebocas, los Guerreros posaron para la foto oficial del Guard1anes 2020 �� pic.twitter.com/b9fiQrywkt — Bolavip México (@BolavipMex) September 2, 2020

"¡Después de 6 meses de no usar mis jeans, pensé que no iba a entrar, pero entré! Foto y a guardarlos otros meses. No te extraño jeans", escribió la morocha en la publicación de Instagram.

Según sus historias, Jimena Sánchez tuvo que grabar un buen rato. Hoy estará en Lo Mejor de Fox Sports.

