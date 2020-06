Pepe Argento está loco: Flor Peña entrenó en ropa interior y guantes de boxeo

Desde que empezó esta cuarentena obligatoria, Florencia Peña se divierte en las redes sociales. Y para nosotros, obvio, es imposible no relacionarla con Moni Argento, su personaje en una de las series más épicas de la historia argentina.

En las últimas horas, la morocha publicó unas fotos donde se la puede ver entrenando en ropa interior. ¿Así se ejercitó realmente? No lo sabemos, pero es una locura.

Claro, los usuarios se vuelven locos con las imágenes y le recuerdan a su marido de la serie, quien no quería estar con ella: "Yo todavia no entiendo como Pepe no le queria entrar a Moni".

Sin dudas, ella se divierte con todo esto y promociona distintos productos. Entendió todo, hoy y siempre. ¡Genia Flor!

+ La foto que publicó:

+ Otras fotos:

