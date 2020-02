Es viernes y el cuerpo lo sabe, pero tampoco para empezar tan temprano con las divertidas escenas que no está dejando el canal Win Sports.

En esta ocasión no fue un error en la transmisión de un partido o nuevas críticas por el precio del nuevo canal premium: Win Sports +. Fue un chiste que para algunos causó risas, pero que para otros fue un conmentario con poco humor.

El periodista Rene Wehdeking presentó un informe sobre la presencia de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol en el estadio Metropolitano quienes estan ultimando detalles sobre el debut de la Selección en la Eliminatoria el próximo 26 de marzo.

Como antesala al inicio del Carnaval de Barranquilla, Wehdeking con toda la confianza y fe del mundo dijo que: “Tenga la plena seguridad que después de las 6 de la tarde, el carnaval correrá por este cuerpo”.

Los demás panelistas del programa ‘Kick Off’ no pudieron contener la risa y prefirieron no hacer comentarios al respecto. Hay que abonarle a Rene que se tiene autoestima, porque si uno mismo no se elogia quien más lo hace…

El video del chiste de Rene

Lee También