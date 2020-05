Perro Bermúdez reveló cuándo le pondrá fecha final a su carrera

Enrique Bermúdez marcó una era en la narración deportiva. No sólo en México, ya que gracias también a su incursión en los videojuegos su voz es reconocida por gran parte del mundo en habla hispana. Lamentablemente, nada es para siempre y, según reveló, su retiro está más cerca de lo que se piensa.

El Perro tiene actualmente 69 años, pero en este mismo 2020 cumplirá los setenta. Y no, no falta demasiado, sino que será en un par de meses. Es por eso que ya se prepara para lo que será el después de su gran carrera periodística y, en una entrevista con ESPN, dio más detalles al respecto.

"Estoy a punto de entrar al séptimo piso, el 29 de agosto, tengo contrato dos años más ahí con TUDN, y yo creo que narraré hasta ahí. Hasta ahí llegué en mi carrera como narrador”, reveló el histórico con pasado en Televisa Deportes y Univisión, con actual contrato en la cadena mexicano-estadounidense.

Hace un tiempo que Bermúdez vive en Estados Unidos, sin embargo, quiere transitar los días posteriores a la narración en su país natal: “Dejar esto es un veneno, esto es un amor, me moriría de tristeza. Pienso en hacer un programa de radio y regresar a México. Me gusta Estados Unidos, pero necesito regresar a México a una playa, hacer ya comentarios, hacer un programa a la semana, pero bajarle de ritmo, porque he trabajado por muchos años", concluyó.

TUDN, ya pensando en el próximo retiro del Perro, deberá buscar a su reemplazante al que seguramente convocará como su nueva carta fuerte. Las demás cadenas también deben estar preparadas.

