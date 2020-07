Tener sangre de taxista lo hace menos propenso a contagiarse de Covid-19

Pasa el tiempo y son muchos los estudios que se han hecho sobre la nueva pandemia del coronavirus, la cual ha dejado millones de victimas en todo el mundo y, ahora, en Latinoamérica y Estados Unidos está el foco de contagio.

Las investigaciones científicas se siguen desarrollando en torno a encontrar patologías asociadas al coronavirus que puedan llevar a una posible cura de este virus que afecta al mundo entero y del que aún no se desarrolla una vacuna efectiva, pero cada día hay más hallazgos.

Esta semana, una investigación de científicos europeos llevó a cabo el análisis genético en más de 1.900 pacientes gravemente enfermos de COVID-19 en España e Italia, dos de los países del ‘viejo continente’ más afectados por la pandemia.

Los resultados permitieron identificar que quienes cuentan con sangre tipo A tienen un riesgo 45% mayor de infectarse de coronavirus, en comparación con personas con otros tipos de sangre, como los que cuentan con tipo de sangre O, pueden ser menos propensas a dar positivo.

Es decir, la famosa sangre de taxista O+, como dice el viejo chiste en Colombia, es mucho menos propensa a contraer el virus, aunque estas personas no se deben descuidar porque de igual forma pueden adquirirlo.

“Nuestros datos genéticos confirman que el grupo sanguíneo O está asociado con un riesgo de adquirir COVID-19 que fue menor que el de los grupos sanguíneos que no son O, mientras que el grupo sanguíneo A se asoció con un mayor riesgo que los grupos sanguíneos que no son A”, asegura el informe compartido en el New England Journal of Medicine.

