Polémico tiro: Un Campeón del Mundo trató de falso mexicano a Andy Ruiz

El próximo uno de mayo se dará uno de los regresos más importantes en la escena del boxeo mundial cuando vuelva al ring Andy Ruiz frente a Chris Arreola. Y a días del combate, quien opinó al respecto fue Dillian Whyte que dijo que es una pelea de broma para un falso mexicano.

La vuelta del Rocky Mexicano se da luego de que haya caído por paliza ante Anthony Joshua en diciembre de 2019. A su vez, vuelve con grandes cambios como lo es en su esquina, en la que va a estar Eddy Reynoso y no Manny Robles, y en su cuerpo debido a que se presentará con 26 libras menos que en su última pelea.

A pesar de esto, Dillian White, Campeón del Mundo Interino CMB Pesado, dijo que Andy Ruiz regresa a combatir contra un peleador que no está en su apogeo. “Es una pelea que lo hará lucir bien. Haz que parezca que ha logrado muchas cosas, pero en el papel no lo es. En el papel, no lo es, porque Chris Arreola es cartucho quemado. Chris Arreola ha estado quemado desde hace algunos años. Si (Ruiz) estuviera peleando con Chris Arreola hace unos años, la gente diría que es una pelea basura. Ahora es lo mismo, si no peor. Fue un peleador decente en su apogeo, pero ha estado retirado durante dos años desde que perdió ante Adam Kownacki”, comentó el jamaiquino a Sky Sports.

Dillian Whyte dijo que Andy Ruiz tendrá una pelea de fácil. (Getty)

A su vez agregó que es un buen manejo del equipo de mexicoamericano ya que vuelve y le dará una paliza a Arreola, por lo que mostrará que está motivado. “Seamos honestos, es Chris Arreola con quien está peleando. Típica pelea de broma del falso mexicano”, expresó Whyte.

Por último, el Campeón del Mundo Interino CMB recordó que el Andy Ruiz tuvo el mundo a sus pies, luego de consagrarse Campeón del Mundo AMB, OMB, FIB y The Ring Magazine, y no estuvo motivado. “Tendremos que esperar y ver”, finalizó el peleador de Eddie Hearns.

Lee También