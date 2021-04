Póngale cero: nueva pifia de Andrés Marocco sobre Millos en pleno vivo de ESPN

El pasado viernes 9 de abril, varios hinchas de Millonarios asistieron a la práctica para alentar y apoyar al equipo antes de enfrentar una nueva edición del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe. Incluso, algunos jugadores se unieron a la arenga. Sin embargo, hubo quienes malinterpretaron lo ocurrido.

Sin comprobar los hechos, el periodista Andrés Marocco aseguró por ESPN, en vivo, que los fanáticos del cuadro Embajador había ido a la práctica a presionar a jugadores y cuerpo técnico antes del juego contra el León.

"Me reportan algo que no me gusta y seguramente no le va a gustar a usted… Me llegó información sobre que la hinchada de Millonarios fue 'apretar' al plantel en la sede del club… a los jugadores y al técnico, para el partido contra Santa Fe"