Luego de la turbulenta relación que tuvo con Fredy Guarín, mucho se ha hablado del presente de Andreina Fiallo. Aunque la mujer no confirma nada, ya son muchos los detalles que indican que tendría una relación con otro futbolista: Javier Reina.

Aunque ninguno de los dos confirma nada, esta supuesta relación podría poner fin a los rumores que indicaban que Fredy Guarín había dejado a Sara Uribe para volver con la modelo. Sin embargo, hay quienes empieza a ir mucho más allá de una simple relación de Fiallo y Reina.

Andreina no deja de publicar fotos en su Instagram y por una imagen le empezaron a comentar que ya se le veía "la cara de embarazo". Además, el vestido que lleva puesto es bastante holgado, por lo que sus seguidores no tardaron en comentar que se lo nota "que está encinta". Fiallo no ha salido a confirmar o tumbar esta versión.

Por esta foto, aseguran que Andreina Fiallo está embarazada:

