¡Por fin en casa! Edson Álvarez le dio la bienvenida a su novia e hija

Hace unas semanas Edson Álvarez confesó para un importante medio de Países Bajos que la estaba pasando muy mal en el país. Esto tenía una simple razón: una ley no le permitía vivir con su novia e hija.

"La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura", reveló en su momento para De Telegraaf.

Recordemos que en aquel país una de las condiciones para que las parejas extranjeras puedan vivir libremente es que ambos sean mayores de edad (21 años). Sin embargo Sofía tenía 20, por lo que se encontraba viviendo con su bebé en Londres.

El futbolista la estaba pasando muy mal debido a esta razón. Algo más que entendible. Para fortuna de él y su familia, esta situación parece haber llegado a su fin.

Edson subió una historia en Instagram dándole la bienvenida a Sofía y a su hija a su casa. La cara de felicidad que tienen en la foto lo dice todo.

