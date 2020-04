Por la crisis del coronavirus es posible que el desempleo aumente

Actualmente el país afronta una crisis sanitaria de grandes proporciones. El coronavirus a nivel mundial ha contagiado a 981.764 personas en 206 país del mundo entero con la cifra devastadora de 50.421 fallecimientos y la recuperación de 209.107 pacientes, quienes pudieron superar la lucha en contra de este nuevo virus que tiene en vilo al planeta.

Ante esta situación, el economista de la empresa BTG Pactual, Munir Jalil, le aseguró a los micrófonos de RCN Radio que el panorama en Colombia a causa por el Covid-19 no es favorable y posiblemente afecte directamente en la falta de oportunidades laborales "El porcentaje de actividad economía esta disminuyendo de forma complicadísima y tiene consecuencias en términos de incremento del desempleo".

Desafortunadamente, la realidad en el territorio nacional refleja que las tasas de informalidad son permanentes y esto se complica debido a que, estos trabajadores no pueden solventarse diariamente debido a la medida de aislamiento obligatorio que rige en el país. "El Gobierno no la tiene fácil. Hay que tomar decisiones de salud pública, pero también que no generen altos costos económicos, que pueden derivar en problemas sociales aún más mayores", dijo.

El ministro @angelccabrera, en compañía de Gloria Gaviria y Mauricio Rubiano, servidores públicos de @MintrabajoCol, se reúne de forma virtual con @Vanhuynegem e @itacamo de @ilo #OIT, con fin de adelantar una estrategia para afrontar la crisis por COVID19 en Colombia. pic.twitter.com/n8ETLdbl34 — MinTrabajo (@MintrabajoCol) April 1, 2020

El economista sugirió que las próximas medidas sean tomadas teniendo en cuenta la realidad, no solamente, en el marco de la salud sino también en el panorama económico. De continuar con este panorama, el Gobierno debería dar un equilibrio para poder superar una crisis sanitaria que actualmente deja en el país resultados fatales como lo son los 17 fallecimientos hasta el momento, en una posición expuesta por el experto.

"Se espera que la deuda del gobierno general / PIB aumente por encima del 50%, frente al 44% en 2019 (y muy por encima del 30% del PIB en 2013 cuando Colombia se actualizó a BBB), en parte debido a la fuerte depreciación del peso colombiano", respondió con respecto al futuro inmediato en el plano económico que el país puede afrontar luego de superar esta pandemia.

