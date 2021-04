¿Por qué WrestleMania 37 será en dos días?

El sábado 10 y el domingo 11 de abril regresarán los espectadores a un coliseo de WWE, con el evento de Wrestlemania 37 que se realizará en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, y en el que se esperan 25 mil espectadores por noche, siempre siguiendo estrictos protocolos sanitarios de seguridad, como el distanciamiento debido y el uso permanente de mascarillas o barbijos.

Pero además se realizará un evento previo el viernes 8, con las llamadas luchas previas o kickoff en el último SmackDown camino a WrestleMania. Ese viernes tendrá la presentación de André El Gigante en una batalla real y también una Lucha Fatal de cuatro esquinas por el campeonato de parejas de SmackDown.

Ya el 10 de abril, en la Noche 1 de WrestleMania, se enfrentarán Bobby Lashley vs Drew McIntyre por el campeonato de la WWE; Sasha Bianks vs Bianca Belair por el Campeonato Femenino de SmackDown; Bad Bunny (con Damian Priest) vs. The Miz (con John Morrison); The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs AJ Styles & Omos por el Campeonato en Parejas de Raw; Braun Strowman vs Shane McMahon en un Steel Cage Match; y Cesaro vs Seth Rollins.

El cierre, el domingo 11 de abril con la Noche 2, presentará el Campeonato Universal como evento central de WrestleMania en el que se enfrentarán Roman Reigns (con Paul Heyman) vs Edge vs Daniel Bryan.

Pero además habrá Campeonato Femenino de Raw con el cara a cara entre Asuka vs Rhea Ripley; The Fiend Bray Wyatt (con Alexa Bliss) vs Randy Orton; Kevin Owens vs Sami Zayn (con Logan Paul); Campeonato Intercontinental con el duelo entre Big E vs Apollo Crews en una lucha con tambores nigerianos; y Campeonato de los Estados Unidos con el cara a cara entre Riddle vs Sheamus.

Lee También