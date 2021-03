Portland Trail Blazers vs. Detroit Pistons EN VIVO por la NBA: hora, canal de TV y streaming

Portland Trail Blazers vs. Detroit Pistons se miden este miércoles 31 de marzo en un partidazo por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Little Caesars Arena y no será televisado en Latinoamérica. Sin embargo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Los Pistons marchan últimos en la Conferencia Este con 13 victorias y 33 derrotas, mientras que los Trail Blazers se encuentran sextos en el Oeste con un récord de 28-18.

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, Portland saldría al campo de juego con Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Robert Covington y Jusuf Nurkic.

El equipo de Detroit, en tanto, iría con Saben Lee, Frank Jackson, Saddiq Bey, Jerami Grant y Mason Plumlee.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Portland Trail Blazers vs. Detroit Pistons?

El partido de Portland Trail Blazers vs. Detroit Pistons por la NBA será este miércoles 31 de marzo en el Little Caesars Arena.

Horario del partido según cada país:

España: 00:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

República Dominicana: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos: 16:00 PT/ 19:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: Bally Sports Detroit, NBC Sports Northwest

Streaming: NBA League Pass

