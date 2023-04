La Noche 1 de WrestleMania 39 fue todo un espectáculo y no sólo cumplió, sino que superó las expectativas de los fanáticos de la WWE. A raíz de ello, la segunda noche tendrá todo un desafio por delante, y los combates tendrán que ser notables para cumplir con lo esperado.

A continuación haremos un repaso de los combates y cuáles son los posibles ganadores de acuerdo a la predicción de Bolavip.

Showcase Femenino - Liv Morgan y Raquel Rodríguez vs. Natalya y Shotzi vs. Ronda Rousey y Shayna Baszler vs. Chelsea Green y Sonya Deville

Muchos comentaban que los showcase serían luchas de relleno, pero el masculino entregó un gran espectáculo en la Noche 1 y el Femenino tendrá que estar a la altura. Ninguno de estos equipos resulta demasiado creíble, sino más bien como alianzas un tanto extrañas. Ronda Rousey y Shayna Baszler parten como favoritas por su nivel individual, pero la combinación de Liv Morgan y Raquel ROdriguez, dos Superestrellas en ascenso, podría ser la sorpresa de la lucha.

Ganadoras: Ronda Rousey y Shayna Baszler

Brock Lesnar vs Omos

Este combate entre gigantes tiene como claro favorito a Brock Lesnar, quien sólo suele poner over a Superestrellas consagradas o que cree merecedoras de ello. Omos no luce como alguien que cumpla ninguno de estos requisitos, por lo que esperamos una victoria de Lesnar. No obstante, a la WWE le gusta darnos sorpresas y tampoco sería tan extraño que la sorpresa se de aquí, con un mercado tan potente observando.

Ganador: Brock Lesnar

Edge vs Finn Balor - Hell in a Cell Match

Desde su regreso a la WWE, Edge ha puesto over a varias Superestrellas, y especialmente le ha dado relevancia al Judgment Day, facción que él mismo creó y que ahora le ha dado la espalda. Es por ello, y por el esperado regreso de la versión Demon de Finn Balor, que esperamos que éste último sea el ganador.

Luego de la gran lucha de Dominik Mysterio y del triunfo de Rhea Ripley sobre Charlotte Flar, que la posiciona como nueva campeona femenina de SmackDown, una victoria de Finn Balor sería clave para que el Judgment Day se ubique como una facción dominante en WWE.

Ganador: Finn Balor

GHUNTER (c) vs Drew McIntrye vs Sheamus - Intercontinental Championship

GHUNTER le ha devuelto el prestigio al Campeonato Intercontinental, con un saludable reinado, grandes defensas titulares y un notable cambio físico. McIntrye y Sheamus han sido rivales y grandes compañeros en este último tiempo. La Triple Amenaza puede ser útil para que GHUNTER pierda el título sin dañar su imagen e ir a por algo aún más grande.

Mientras tanto, Sheamus podría conseguir el título que le falta para ser el Campeón Grand Slam definitivo, y WrestleMania 39 sería un gran momento para que lo consiga. Drew McIntrye podría tener ese WrestleMania Moment que no llegó a tener en la época de la pandemia, pero un año más le podría valer para conseguir algo aún más notable. De momento, Sheamus podría tener la ventaja debido a ello.

Ganador: Sheamus

Bianca Belair (c) vs Asuka - RAW Women's Championship

Sin demasiada rivalidad entre estas dos, Bianca Belair lleva un buen tiempo como campeona, mientras que Asuka logró ganar la Elimination Chamber que le permite enfrentar a la EST por el título. Si bien Asuka ahora presenta su personalidad clásica de NWJP, parece difícil que pueda vencer a Bianca Belair en este WrestleMania, ya que la historia creada entre ambas no es tan fuerte como para terminar un reinado tan significativo.

Ganadora: Bianca Belair

Roman Reigns (c) vs Cody Rhodes - WWE Undisputed Universal Championship

El evento central de WrestleMania 39 será el duelo por el Campeonato Universal Indiscutido de la WWE, que está en posesión de Roman Reings, quien lleva más de 900 días como campeón. Su reinado ha sido notable, el mejor de la era moderna. Sin embargo, la derrota de los Usos en la primera noche de WrestleMania ha hecho temblar a The Bloodline, por lo que las chances de la Pesadilla Americana son altas.

Es el evento central de WrestleMania más dividido en muchos años y cualquier cosa puede pasar, con la gran reacción de los fanáticos ante el ganador del Royal Rumble desde su regreso en el WrestleMania pasado, y con el Jefe Tribal como estrella principal de la compañía desde hace mucho tiempo. Aún así, seguramente alguna sorpresa le permita a Cody llevarse el triunfo y ser el nuevo campeón, en lo que podríamos llegar a conocer como La Caída del Linaje en WrestleMania 39.

Ganador: Cody Rhodes

WrestleMania 39 tendrá lugar desde el SoFi Stadium de Los Ángeles este 1 y 2 de abril.