Se conoció la primera foto de Daniella Álvarez, tras su amputación de pie

Una lamentable noticia se conoció la semana pasada luego de que la exreina de Colombia, Daniella Álvarez, comunicara que tras varias cirugías de emergencia debido a una masa anómala en su abdomen, le provocó una isquemia, lo cual derivó en una seria alteración del fluido de la sangre a sus piernas y el pie de su extremidad izquierda fue el más afectado.

Ella misma se encargó de contar con todo el detalle el delicado estado de salud por el que está atravesando. Con mucho valor, decidió grabar su testimonio y publicarlo en sus redes sociales para dar un parte de calma a todos sus seguidores. Sin embargo, la decisión estaba tomada: según contó, habló con su familia e informó que se sometería a una nueva cirugía para que le amputaran el pie.

Dicho procedimiento médico fue llevado a cabo este sábado, 13 de junio, en la clínica Cardioinfantil, en el norte de Bogotá. Según Noticias Caracol, la operación ya se llevó a cabo y aseguraron que fut "todo un éxito". Ahora, la familia de Daniella Álvarez pidieron mucha reserva y privacidad para la mujer que ahora debe afrontar un largo y delicado proceso de recuperación.

Y ya después de la cirugía, se conoció la primera imagen de la exreina y en compañía de su familia, en la clínica, publicó su estado después de la operación. "Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía @rickialvarezv @alvarezcamera !!! Faltó mi @lenard.vanderaa ❤️❤️❤️ Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes��", dijo Daniella.

Lee También