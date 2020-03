Problemas de la cuarentena: mujer soñó que su novio es infiel y explotó contra él

Apenas van dos días de la medida de Aislamiento Obligatorio Preventivo en Colombia y ya se empiezan a ver las graves consecuencias que tendrá socialmente esta necesaria acción para controlar el Coronavirus.

Si bien hay problemas delicados como la gente que trabaja informalmente y en los próximos días verán afectadas sus financias, también hay quienes en la casa se encuentran con eventos inesperados.

Claro está, que nunca nos imaginamos que los sueños también iban a ser parte de los inconvenientes en la cuarentena. ¿Los sueños? Sí, un sueño le quitó la tranquilidad a un hombre en medio de la estadía en su hogar.

Resulta que se conoció un video en las redes sociales de una mujer que le está reclamando a su novio por una supuesta infidelidad que habría cometido en días pasados, todo porque lo soñó.

"Usted sabe que cosa que yo me sueño, cosa que pasa. Acordate que hace un año me soñé con una pelinegra blanca y ¿cómo es la peruana, cómo? Y niéguemelo, niéguemelo", dijo la mujer furiosa.

El hombre, que está grabando todo, solo apela a decir: "Usted me va a chimbiar por un sueño", pero la mujer volvió a cargar más argumentos de su sueño.

Esa casa debe tener niveles de radiación más altos que en Chernobyl. pic.twitter.com/BrKux8UVqc — JotaC43 (@JotaC_43) March 26, 2020

"No hay sueño que a mi no me salga a mi verdad, ud sabe que es así, me he soñado varias veces que te he visto con una pelinegra y si no es esa (la peruana) es otra", afirmó.

En intento de defensa el hombre aseguró: "Tan marica, entonces yo me he soñado volando y me la pasé volando todo el día", pero la mujer lo mató de nuevo: "Te la pasás hueliendo (no sabemos qué, pero...)".

