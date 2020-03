Profesor de la Universidad de Sonora diseñó respiradores de 500 pesos para combatir al Coronavirus

La crisis sanitaria por la pandemia del Coronavirus puso a prueba los sistemas de salud del mundo. Muchos países se vieron desbordados por la rápida cantidad de contagios al mismo tiempo, por lo que no pudieron brindar asistencia a todos por igual. Uno de los problemas más importantes es la falta de respiradores. Gustavo Ozuna, profesor de la Universidad de Sonora, notó esta dificultad y diseñó ventiladores para fabricar a muy bajo costo.

"Estando ahora en la cuarentena vi varias publicaciones que decían que no había ventiladores para darle respiración a los enfermos. Entonces se me ocurrió hacer varias llamadas a colegas que son médicos, me puse a investigar y ahorita estoy diseñando un circuito análogo muy fácil de hacer para cualquier electrónico, para cualquier estudiante", explicó en su cuenta de Facebook.

“Me di cuenta que solo había 14 respiradores mecánicos en Hermosillo y la verdad no pude dormir, me quedé pensando cómo podría ser posible que hubiera tan pocos", añadió sobre la motivación que tuvo.

El docente de Ingeniería en Mecatrónica e ingeniería dio más detalles técnicos de su proyecto: "Es un dispositivo a base de una bomba de agua de un cooler, que igual a la mejor no va a cumplir con los estándares internacionales de un dispositivo de los que se encuentran en los hospitales, pero de alguna forma va a venir a apoyar a quien pueda tener problemas respiratorios, qué mejor que tenerlo en los hogares con esta contingencia”.

Una vez que subió el video, Ozuna recibió llamados de alumnos y colegas que querían ponerse a fabricar los ventiladores que tienen un costo de 500 pesos, que lleva cuatro horas armarlo y que sirve para primeros auxilios básicos. "Busqué el circuito más sencillo electrónicamente y compartí el circuito y que la gente lo replique", expresó a El Imparcial.

Por último, el maestro hizo un pedido a sus colegas: "Al momento que hay crisis, nace la creatividad. Yo lo que pido a los ingenieros, unamos fuerzas, seamos un poco creativos y hagamos estos sistemas que, como lo he dicho muchas veces, no busca sustituir el sistema médico, pero si no hay otra opción posiblemente podría ayudarnos a esperar la asistencia médica".

