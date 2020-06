Prohibido el Bullyng: Jessica Cediel sin culpa se trasquiló sus cejas

Jessica Cediel volvió acercarse a la redes. En esta oportunidad fue para contarle a sus seguidores que había sufrido un accidente casero.

La bogotana confesó que cortando el pelo es buena y teniendo en cuenta esas habilidades decidió hacerse unos retoques en sus cejas.

Pero no todo salió como se esperaba y sin querer se cortó mal sus cejas.

"Mi hermana Melissa dijo cortese las pestañas, despunteselas y yo dije voy aprovechar. Vean me las acabo de mochar marica. Me moché las pestañas Dios mio, quedé sin pestañas. Que no me vayan hacer bullyng cuando me vean la próxima vez", dijo.

Jessica confía en sus habilidades y sabe que le crecerán.

Lee También