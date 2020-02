Este domingo 9 de febrero el teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles será el escenario para la entrega 92 de los premios Oscar, de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, las más importantes de la industria.

Una lucha que tiene a las películas 1917, Parásito, Once Upon a Time in Hollywood y Joker disputando la mayor cantidad de categorías, siendo la del villano de Batman la que acapara 11

categorías, el resto pelea con 10 nominaciones.

Si hablamos de Mejor Película, ‘1917’ corre con la ventaja para quedarse con la estatuilla al pagar en Betway -223. Pero la sorpresa puede llegar desde Corea del Sur con ‘Parásito’, que paga +300.

Además, otro que puede dar pelea es ‘Once Upon a Time in Hollywood’, que paga +750, y ‘Joker’, que paga +1000 en los momios.

Otra de las categorías en disputa, y al que se debe poner mucha atención, es a la Mejor Película Animada, donde ‘Toy Story 4’ de Disney corre con la ventaja al pagar -138, en desmedro de los +100 de ‘Klaus’, los +140 de ‘Missing Link’ y los +3300 de ‘Cómo entrenar a tu Dragón’.

La categoría de Mejor Director también es una a la que se debe poner atención. Sam Mendes, con su ‘1917’, es el amplio favorito pagando en los momios -600. Pero ojo, también puede aparecer la sorpresa asiática de Bong Joon Ho con ‘Parásito’, que paga en Betway +300.

Mientras que Quentin Tarantino aparece en la lucha pagando +1600, y Todd Phillips y ‘Joker’ aspiran a la revelación, y

paga +10000.

Otra de las batallas se dará en la categoría de Mejor Actor, donde Joaquin Phoenix y su genial interpretación del Guasón paga +5000 siendo el amplio favorito. En los momios de esta

nominación en Betway también aparece Adam Driver, que paga +1200, Leonardo DiCaprio, que paga +3300 si gana el segundo Oscar de su carrera, y Jonathan Pryce, que paga +5000.

Y si hablamos de Mejor Actriz, Renee Zellweger y su interpretación de ‘Judy’ es la favorita de Betway para llevarse la estatuilla, ya que paga -1600. Ahora, si piensas que Scarlett Johansson dará la gran sorpresa de la noche, el momio paga +800. Otros nombres como el de Cynthia Erivo, que paga +1600, y Saoirse Ronan, que paga +2500, también compiten en esta categoría.

Importante: todas las cuotas indicadas en este artículo corresponden al momento de su redacción, por lo que eventualmente pueden cambiar hasta el inicio del evento.

